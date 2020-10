Wer am Wochenende an die Schneckennudel wandern möchte, wird etwas Neues entdecken: Seit Freitag weht eine Fahne am neuen Mast am beliebten Aussichtspunkt auf dem Dürkheimer Ebersberg.

Neben dem Hinweis auf den Pfälzerwald-Verein (PWV) Seebach findet sich dort gut sichtbar ein Farn. Die hier weit verbreitete Pflanze sei gewählt worden, weil sie eine Anspielung auf die Form des Aussichtspunkts und mit ihrer Vielblättrigkeit „auch auf die Häufigkeit der Wege am Ebersberg“ sei, findet PWV-Seebach-Vorsitzender Karlheinz Brust. Bald will der Verein die Markierungen für den neuen Seebacher Klosterrundwanderweg „Von Kaffeemühlchen und Schneckennudeln“ anbringen. Gekostet hat die neue Zier den Verein rund 1000 Euro. Der Fahnenmast habe jetzt einen innenliegenden Seilzug, so Brust. So soll verhindert werden, dass der Mast für andere Zwecke missbraucht wird, wie es in der Vergangenheit schon passiert ist.