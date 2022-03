Wer in den letzten Jahrzehnten in der Bundesrepublik einkaufen gehen wollte, dessen größtes Problem war, einen möglichst günstigen Supermarkt-Parkplatz zu bekommen. Dass es ein Produkt vielleicht nicht geben könnte, oder nur limitiert, ist eine neue Erfahrung. Was vor zwei Jahren als Klopapierkrise bekannt wurde, setzt sich nun als Ölkrise der etwas anderen Art fort.

Denn beim Pflanzenöl gibt es wohl wirklich Lieferengpässe aufgrund des Ukrainekriegs. Gepaart mit ein paar beherzten Hamsterkäufen gibt es neuerliche Löcher in den Regalen. Auch in Bad Dürkheim gilt wieder die Devise: Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.

Wenn Ihre Freunde Sie künftig noch zu einem Salat mit gebratenen Würstchen einladen, können Sie das also getrost als Liebeserklärung betrachten. Schließlich wird seltenes Gut eingesetzt.

Wer noch genug davon zu Hause haben sollte, dem seien zwei Dinge gesagt: Davon, das Zeug als Reaktion auf die exorbitanten Diesel- und Benzinpreise in den Tank zu kippen, raten Experten dringend ab. Und: Öl wird ranzig. Ewig aufbewahren kann man es nicht. Wenigstens da sind die Klopapier-Hamsterer aus dem März 2020 klar im Vorteil. Deren Gut hält noch eine Weile. Im Notfall bis zur nächsten Krise.

Bewegender Wunsch nach Frieden

In unserer Lokalredaktion kommen beinahe täglich Zuschriften von Lesern an. Oft mit Anregungen für eine Recherche, manchmal mit Kritik oder auch Lob. Selten bewegen uns Briefe so wie der von Yusif, der in dieser Woche seinen zehnten Geburtstag gefeiert hat – weil er den Krieg in der Ukraine nicht nur wegen seines Alters mit anderen Augen sieht: „Ich heiße Yusif. Und ich bin am 16. März 2012 geboren in Nefcala in Aserbaidschan. Ich bin mit meiner Familie geflüchtet. Ich lebe in Bad Dürkheim-Süd und mir geht es gut. Mein Wunsch ist, dass der Krieg in der Ukraine sofort aufhört. Alle Menschen brauchen auf der Welt Frieden. Mein anderer Wunsch ist, dass Putin weggeht.“

Weitergegeben hat den Brief seine 84-jährige Nachbarin Elisabeth May-Baust, die selbst einen Weltkrieg erlebt hat. Er habe sie gebeten, „es der Welt zu sagen“, schildert die Seniorin. Das hat nicht nur sie beeindruckt.