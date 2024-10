Unbekannte Täter haben im Zeitraum vom 8. Oktober, 16 Uhr, bis 9. Oktober, 07:30 Uhr, versucht ins Ärztehaus im Wellsring in Bad Dürkheim einzubrechen. Laut Polizei gelangen sie allerdings nicht in die Praxisräume. Der Versuch, mit einem nicht bekannten Gegenstand die Eingangstür aufzuhebeln, scheiterte. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro.

In der Eichstraße in Bad Dürkheim kam es nur kurze Zeit später zu einem ähnlichen Vorfall. Auch hier versuchten Unbekannte die Tür eines Wohnhauses aufzuhebeln, ebenfalls ohne Erfolg. Polizeiangaben zufolge soll sich der versuchte Einbruch am Mittwoch, 9 Oktober zwischen 9 und 13 Uhr ereignet haben. Der entstandene Sachschaden an Türschloss und Schließzylinder beläuft sich auf 500 Euro.

Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in beiden Fällen um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.