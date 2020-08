Mehrere Einbruchsversuche meldet die Polizei am Riesenrad. Demnach versuchten Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch, die Tür zum Getränkeautomaten und den hinter dem Riesenrad befindlichen Container aufzuhebeln. Zudem wurden Baucontainer, die an der Einfahrt zu dem Parkplatz hinter den Salinen stehen, angegangen. Auch hier scheiterten die Täter am Türschloss. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Tatzeit muss laut den Beamten zwischen Dienstagabend, 21.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 9.30 Uhr, liegen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um dieselben Täter handelt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Parkplatzes hinter den Salinen oder am Riesenrad gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Bad Dürkheim, Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu wenden.