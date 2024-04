Unbekannte haben nach Polizeiangaben zwischen Dienstag, 14 Uhr, und Donnerstag, 15 Uhr, versucht, in das Lagerhaus eines Sportvereins in der Jahnstraße einzubrechen. Die Täter haben demnach mit einem nicht bekannten Gegenstand ein Loch in ein Fenster geschlagen und versuchten, das Fenster aufzuhebeln – wenn auch ohne Erfolg: Ins Gebäudeinnere seien sie nicht gelangt. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim beziffert den Sachschaden auf 800 Euro. Sie ermittelt und bittet Zeugen, sich unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden .