Unbekannte haben am Montagabend versucht, in ein Haus in der Gönnheimer Haardtstraße einzubrechen. Laut Polizei wurde versucht, mit einem Gegenstand die Eingangtür aufzuhebeln und dabei einen Schaden von rund 300 Euro verursacht. Die Bewohner waren zwar nach dem „Heute Journal“ auf ein Geräusch aufmerksam geworden, konnten dies jedoch zunächst nicht zuordnen. Erst als sie gegen 23.30 Uhr die Tür abschließen wollten, bemerkten sie, dass sie sich nicht richtig verschließen ließ. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630.