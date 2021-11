Zu einem noch nicht bekannten Zeitpunkt innerhalb der vergangenen vier Wochen haben Unbekannte vergeblich versucht, in ein Einfamilienhaus in der Maler-Köster-Straße in Friedelsheim einzubrechen. Die Täter scheiterten laut Polizei daran, mit einem ebenfalls nicht bekannten Gegenstand zwei Fenster aufzuhebeln. Die Hebelspuren fielen erst jetzt bei Fensterputzarbeiten auf, weshalb der versuchte Einbruch nicht schon früher bemerkt wurde. Nun bitten die Beamten Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim telefonisch unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.