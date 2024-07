Drei Mal haben Einbrecher in der Nacht auf Mittwoch in Bad Dürkheim ihr Unwesen getrieben. Betroffen sind laut Polizei eine Kneipe, eine Bäckerei sowie eine Eisdiele in der Innenstadt.

Die bislang unbekannten Täter seien jedes Mal gleich vorgegangen, so die Polizei: Mit einem Gegenstand schlugen sie eine Fensterscheibe ein und gelangten so ins Innere der Gebäude. Gegen 2 Uhr seien Unbekannte auf diese Weise in eine Kneipe Am Stadion eingedrungen. Ihr Pech: Eine aufmerksame Zeugin beobachtete sie. Die Täter flüchteten ohne Diebesgut. Ebenfalls erfolglos blieben laut Polizei Einbrecher, die in die Bäckerei am Bahnhof eingedrungen waren.

Die Kasse mit einem niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag erbeuteten der oder die Täter aus der Eisdiele Cortina am Römerplatz, nachdem sie Kassenraum und Lager durchwühlt hatten. Konkretere Angaben zum Schaden liegen laut Polizei nicht vor.

Sie ermittelt, ob die Taten im Zusammenhang zueinander stehen. Sie ruft Zeugen auf, die im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.