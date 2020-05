Einen Einbruch ins Postverteilerzentrum in Freinsheim vermeldet die Polizei. Die Tat soll zwischen dem 30. April, 20 Uhr, und dem 2. Mai, 6 Uhr, passiert sein. Die unbekannten Täter brachen über ein Toilettenfenster in das Gebäude in der Weisenheimer Straße ein. Es wurden etwa 30 Pakete geöffnet und deren Inhalt teilweise entwendet. Für Bürotüren oder Tresore interessierten sich die Täter nicht. Die genaue Schadenshöhe ist laut Polizei noch unbekannt.