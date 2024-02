Im Zeitraum zwischen Mittwoch und Samstag sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße „In den Hahndornen“ in Bobenheim am Berg eingebrochen. Nach Polizeiangaben durchwühlten sie das Haus und entwendeten diverse Wertgegenstände. Die genaue Schadenshöhe ist laut Polizei noch unbekannt. Die Polizei bittet Zeugen, Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen der Kriminalinspektion Neustadt unter 06321 8540 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de zu melden.