Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Weingut in der Dürkheimer Weinstraße eingedrungen, nachdem sie die Hintertür des Anwesens aufgebrochen hatten. Laut Polizei haben sie einen kleinen, transportablen Tresor gestohlen. Einen größeren Tresor konnten die Täter nicht aufbrechen. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 06322 9630.