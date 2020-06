Am Stadion in Bad Dürkheim sind Unbekannte in der Nacht auf Dienstag, zwischen 0.15 Uhr und 4 Uhr, in das Vereinsheim eingebrochen. Auf das Gelände kamen sie laut Polizei, indem sie das Nord-Ost-Tor aufhebelten. Indem sie wieder mehrere Türen aufhebelten, brachen sie in die Vereinsgaststätte ein. So entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro, gestohlen wurden 80 Euro Bargeld aus einer Geldkassette. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.