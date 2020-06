Einbrecher sind in der Nacht auf Montag, 15. Juni, in einen Laden in der Weisenheimer Straße in Freinsheim eingebrochen. Im Büro des Marktes haben sie einen Tresor aufgeflext und die Tageseinnahmen gestohlen. Die Höhe ist laut Polizei noch unbekannt. Außerdem öffneten sie einen Zigarettencontainer an der Kasse und stahlen Zigaretten – auch hier ist die Menge noch unbekannt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 6000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.