Am Samstag gegen 22.50 Uhr wurde die Dürkheimer Polizei wegen eines Einbruchs in ein Schuhgeschäft in der Bruchstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Beamten leuchtete die Rundumleuchte der Alarmanlage auf der Vorderseite des Geschäfts. Dort konnten die Polizisten allerdings keine Einbruchspuren feststellen. Auf der Rückseite des Anwesens, zur B 271 hin, bemerkten die Beamten, dass eine vergitterte Fensterscheibe eingeschlagen worden war. Bei dem Einbruchsversuch entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.