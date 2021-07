In ein Reisebüro in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim sind Unbekannte laut Polizei im Zeitraum von Sonntag, 13 Uhr, bis Montag, 9.25 Uhr, eingebrochen. Mit Gewalt verschafften sich die Täter zutritt zu den Geschäftsräumen und durchwühlten sie. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar. Die Polizei bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.