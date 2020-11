In die Postfiliale in der Weisenheimer Straße ist eingebrochen worden. Laut Polizeibericht hat sich die Tat zwischen Freitag, 30. Oktober, und Montag, 2. November, ereignet. Der Betreiber der Filiale stellte den Einbruch am Montagmorgen fest. Unbekannte hebelten laut Polizei ein Fenster des Anwesens auf und gelangten so ins Gebäudeinnere. Dort öffneten sie mehrere Pakete. Ob etwas entwendet wurde, wird derzeit ermittelt. Die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtigte Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, können sich unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de melden.