Bei einem Einbruch in der Bad Dürkheimer Bruchstraße in eine Lagerhalle und angrenzende Büroräume entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro. Bislang unbekannte Täter haben laut Polizeiangaben zwischen Freitag, 28. April, 16 Uhr, und Dienstag, 2. Mai, 7 Uhr, eine Eingangstür des Anwesens aufgebrochen und im Anschluss mehrere Büroräume durchwühlt. Sie entwendeten Spezialwerkzeug, konkrete Angaben über das Stehlgut liegen noch nicht vor. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Nummer 06322 9630 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.