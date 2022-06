Unbekannte sind laut Polizei in der Zeit von Montag, 11 Uhr, bis Dienstag, 7 Uhr, in das Klärwerk im Bruch in Bad Dürkheim eingebrochen. Die Täter durchtrennten einen Maschendrahtzaun und hebelten mit einem Stemmeisen eine Garagen- und eine Lagerraumtür auf.

Treibbock gestohlen

Bislang ist nur bekannt, dass ein Treibbock, der zur Sicherung beim Kanalabseilen benutzt wird, gestohlen wurde. Ob es weitere Beute gibt, ist noch unklar. Zeugen, die in der Zeit verdächtigte Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.