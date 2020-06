Unbekannte sind laut Polizei zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 18 Uhr, in die Kindertagesstätte im Wellsring eingebrochen und haben einen Mini-Kühlschrank, einen Pürierstab sowie einen Kaffeevollautomaten gestohlen. Aufgrund der Größe und des Gewichts des Vollautomaten gehen die Beamten davon aus, dass es sich wahrscheinlich um mindestens zwei Täter handelte. Den Gesamtschaden schätzen sie auf 2000 Euro. Hinweise nimmt due Polizei telefonisch unter 06322 963-0 entgegen oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.