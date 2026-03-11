Unbekannte haben zwischen Donnerstagabend und Montagmorgen versucht, in einen Kindergarten in Bad Dürkheim einzubrechen. Nach Angaben der Polizei wollten die Täter die Eingangstür mit einem unbekannten Gegenstand aufhebeln, gelangten jedoch nicht ins Gebäude. Es entstand ein Sachschaden von 800 Euro. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, können sich unter der Telefonnummer 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim melden.