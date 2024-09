Unbekannte Täter sind zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim eingebrochen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, brachen die Täter dazu zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, mehrere Vorhängeschlösser auf und durchsuchten die Kellerräume nach Wertgegenständen. Laut bisheriger Ermittlungen wurden lediglich kleinere Gegenstände entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, welche Hinweise auf die Täter geben können, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Telefon 06322 9630, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.