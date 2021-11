Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen haben sich Unbekannte Zutritt zur Grünabfallsammelstelle an der Bruchkreuzung verschafft. Mit einem Stein schlugen die Täter laut Polizei die Scheibe eines Bauwagens ein. Der Bauwagen wurde durchwühlt und mehrere Gegenstände entwendet. Den Schaden schätzen die Beamten auf 1000 Euro. Die Polizei bitte um Hinweise unter Telefon 06322 963-0 oder via E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.