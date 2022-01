Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag versucht, in eine Gaststätte in der Dürkheimer Marktgasse einzubrechen. Laut Polizei scheiterten sie jedoch an der Tür. Diese hatten sie versucht aufzuhebeln. Es entstand ein Sachschaden von 800 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerk-heim@polizei.rlp.de.