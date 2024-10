Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag versucht, in eine Arztpraxis in der Schenkenböhlstraße in Bad Dürkheim einzubrechen. Laut Polizei brachen die Täter zwischen Donnerstagabend, 17.30 Uhr, und Freitagmorgen, 8.30 Uhr, das Terrassenfenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten der Arztpraxis. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.