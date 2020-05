In eine Rechtsanwaltskanzlei in der Dürkheimer Bruchstraße wurde in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen. Laut Polizei hebelten die unbekannten Täter die Haupteingangstür unter großen Kraftaufwand auf. In der Kanzlei selbst wurden weitere Türen gewaltsam geöffnet, wobei die Alarmanlage der daneben befindlichen Bankfiliale ausgelöst wurde. Die Täter konnten jedoch vor dem Eintreffen der Polizei entkommen. Der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Der oder die Täter gingen bei dem Einbruch jedoch leer aus.