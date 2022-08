Unbekannte sind am Freitag, vermutlich zwischen 21.30 und 22.45 Uhr, in einen Friseursalon in der Dürkheimer Innenstadt eingebrochen. Laut Polizei öffneten sie zwei gekippte Fenster und stiegen in den Salon ein. Dabei fiel eine auf der Fensterbank stehende Vase zu Boden und ging zu Bruch. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen haben die Einbrecher nichts mitgenommen.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 063229630.