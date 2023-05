Zwischen Sonntag, 11 Uhr, und Montag, 8 Uhr, sind Unbekannte laut Polizei in ein Wohnhaus im Eyersheimer Hof in Weisenheim am Sand eingebrochen. Die Täter stiegen demnach über die Umfriedungsmauer und gelangten so auf das Gelände. Danach kamen sie über eine nicht verschlossene Tür in das Anwesen und durchwühlten Anschluss das gesamte Hauptgebäude sowie mehrere Nebengebäude. Konkrete Angaben über die Beute liegen der Polizei zufolge noch nicht vor. Es sei lediglich bekannt, dass vier Kettensägen, ein Bohrhammer, eine Schlagbohrmaschine, ein Winkelschleifer, eine Motorsense und ein Klein-Lkw im Gesamtwert von rund 20.000 Euro entwendet wurden. Der Klein-Lkw wurde gegen 23 Uhr am Campingplatz in den Almen in Bad Dürkheim gefunden und sichergestellt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.