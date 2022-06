Zwischen Sonntag und Montag sind Unbekannte in eine Winzergenossenschaft in Kallstadt eingebrochen. Nach Polizeiangaben hebelten die Täter mit einem bislang nicht bekannten Gegenstand ein Fenster des Anwesens auf und durchsuchten im Anschluss das gesamte Gebäude. Eine dort aufgefundene Kassenschublade hebelten sie ebenfalls auf und entwendeten Bargeld. Auch die Glastür einer Wirtschaft auf dem Gelände hebelten die Einbrecher auf. Dort erbeuteten sie aus einem Tresor eine größere Menge Bargeld. Konkrete Angaben über weiteres Diebesgut liegen noch nicht vor. Zeugen, die verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim telefonisch unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.