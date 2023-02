Unbekannte sind zwischen Samstag und Dienstag in ein Einfamilienhaus auf dem Köppel eingebrochen. Sie warfen eine Fensterscheibe mit einem Stein ein und durchwühlten im Anschluss das gesamte Haus. Laut Polizeibericht flexten sie auch einen Tresor auf. Was genau gestohlen wurde, war am Mittwoch noch unklar. Es sei lediglich bekannt, dass Bargeld, Schmuck und eine Jura-Kaffeemaschine im Gesamtwert von circa 10.000 Euro entwendet wurden, so die Polizei. Zeugen, die verdächtigte Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.