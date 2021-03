Zu einem Einbruchdiebstahl ist es nach Polizeiangaben am Freitag gegen 11 Uhr in der Wormser Straße im Bad Dürkheimer Stadtteil Ungstein gekommen. Eine Nachbarin beobachtete die vermutlich zwei Einbrecherinnen beim Eindringen in das Einfamilienhaus und verständigte die Polizei. Die Täterinnen bemerkten das offensichtlich und ergriffen die Flucht. Die Beamten rückten zwar mit großem Aufgebot an und fahndeten in der Umgebung intensiv, doch erfolglos. Nach ihren Erkenntnisse hatten das diebische Duo die Terrassentür aufgehebelt, die Wohnräume des Anwesens durchsucht und Bargeld sowie Schmuck entwendet. Die genaue Schadensumme stehe noch nicht fest. Die Zeugin beschreibt die Täterinnen wie folgt: zwischen 16 und 20 Jahren alt, sportliche Figur, schwarz gekleidet mit Kapuzenjacke und Leggins und weißen Turnschuhen. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.