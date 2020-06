Am Mittwoch ist ein Unbekannter in eine Wohnung in der Hauptstraße in Friedelsheim eingebrochen und hat 150 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, war die 41-jährige Mieterin der Wohnung mit ihren beiden elf- und 14-jährigen Kindern vor Ort, im Wohnzimmer. Ein Sohn ging in die Küche, entdeckte den unbekannten Mann und rief nach seiner Mutter. Der Mann erklärte, er sei auf der Suche nach einer syrischen Familie und die Nachbarn hätten ihn auf die Wohnung verwiesen. Nachdem die Frau erklärte, dass er falsch sei, ging er in unbekannte Richtung davon. Wie er unbemerkt in die Wohnung kommen konnte ist nicht bekannt. Kurz nachdem er verschwunden war, entdeckte die Frau, dass 150 Euro aus einer Tasche in der Küche gestohlen wurden. Sofort wurde eine Fahndung eingeleitet, er konnte aber nicht gefunden werden. Der Beschuldigte wird folgendermaßen beschrieben: kurze dunkle Haare, schlank, 1,75 Meter groß, blaues T-Shirt, südländisch. Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Polizei unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerk-heim@polizei.rlp.de melden.