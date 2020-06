Zwischen Mittwoch, 12 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, sind laut Polizei Unbekannte in ein Sportheim im Ortsteil Hardenburg eingberochen. Die Täter hätten dazu brachiale Gewalt angewandt und erheblichen Schaden angerichtet, teilt die Beamten mit. Wertgegenstände wurden nach den ersten Erkenntnissen nicht entwendet. Den Schaden schätzt die Polizei 1500 Euro. Sie bitte um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerk-heim@polizei.rlp.de.