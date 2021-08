Bislang Unbekannte sind laut Polizei zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 6.30 Uhr, in der Gewerbestraße in Freinsheim in das Reifenlager eines Autohauses eingedrungen. Die Täter hebelten eine Alu- sowie eine Zwischentür auf und beschädigten beide Türen. Sie verließen das Reifenlager ohne Beute. Den Schaden an den zwei Türen schätzen die Beamten auf 4000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.