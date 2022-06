Zwischen 22 Uhr am Mittwoch und 8 Uhr am Donnerstag kam es zu einem Einbruch in eine Werkstatt in der Bruchstraße in Bad Dürkheim. Bislang unbekannte Täter hebelten eine Eingangstür der Halle auf. Konkrete Angaben über das Diebesgut liegen laut Polizei noch nicht vor. Es ist lediglich bekannt, dass zum größten Teil Metallteile im Wert von rund 10.000 Euro entwendet wurden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.