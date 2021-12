Dreiste Einbrecher brachen zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in die Dürkheimer Schlosskirche ein und erbeuteten laut Polizei unter anderem ein E-Piano.

Der Tatzeitraum lag laut Polizeibericht in der Zeit von Freitag, 17 Uhr, bis 9.30 Uhr am Samstagmorgen. Die Einbrecher verschafften sich Zutritt über die Sakristei der Kirche und stahlen ein E-Piano sowie mehrere Mikrofone und einen Beamer. Nach Polizeiangaben entdeckte ein Kirchenmitglied beim Aufschließen des Gotteshauses den Einbruch am Samstagmorgen und informierte die Polizei. Die genaue Schadenshöhe ist zum jetzigen Ermittlungsstand noch nicht bekannt. Mögliche Zeugen, die den oder die Täter vor oder nach der Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.