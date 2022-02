Ein leerstehendes Einfamilienhaus im Krähhöhlenweg ist zwischen Sonntag und Donnerstag, 16 Uhr, Ziel von Einbrechern geworden. Der Polizei zufolge schlugen die unbekannten Täter eine Fensterscheibe ein und durchwühlten die restlichen Gegenstände und Schränke, die sich noch im Haus befanden. Konkrete Angaben, was dabei gestohlen worden sein könnte, liegen laut Polizei noch nicht vor. Wer im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.