Einbrecher haben laut Polizei aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße „In der Silz“ Schmuck im Wert von 3000 Euro gestohlen. Die Unbekannten haben nach bisherigem Ermittlungsstand am Mittwoch zwischen 8 und 17.15 Uhr die Wohnungstür aufgehebelt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich bei der Polizei Bad Dürkheim, Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.