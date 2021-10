Unbekannte sind in der Zeit von Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 11.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Johann-Georg-Lehmann-Straße in Weisenheim am Berg eingebrochen.

Balkontür aufgebrochen, Schränke durchwühlt

Laut Polizei haben die Täter eine Balkontür aufgehebelt und drinnen mehrere Schränke durchwühlt. Sie stahlen Schmuck von noch unbekanntem Wert. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de