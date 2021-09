Dreist: Obwohl die Bewohner zuhause waren, drangen laut Polizei unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Dackenheim in der Straße Am Mönchshof ein. Auch in Kallstadt waren Einbrecher unterwegs.

Laut Polizei benutzten die Täter in Dackenheim in der Zeit von Donnerstag, 22.30 Uhr, bis Freitag gegen 5 Uhr in der Frühe einen versteckten Schlüssel, um durch den Hintereingang in das Haus zu gelangen. Sie erbeuteten Bargeld, das sie aus Geldbörsen und Handtaschen entnahmen, sowie einen Ring. In Kallstadt, in der Straße Im Mosenborn, griff ein Täter laut Polizei durch ein gekipptes Terrassenfenster und öffnete so die unverschlossene zweite Terrassentür. Zuvor hatte der Täter ein Fliegengitter eingeschnitten und gelangte so ins Haus. Es fehlen Bargeld und ein Zigarettenetui. Der Tatzeitraum lag hier laut Polizeibericht zwischen Freitagabend gegen 23.30 Uhr und Samstag in der Frühe, gegen 3.30 Uhr. In beiden Fällen waren die Bewohner zu Hause, bemerkten jedoch nichts von dem Einbruch. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim zu melden unter 06322 9630 oder per E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de.