Zwischen Samstag und Montag ist nach Polizeiangaben aus einem Lagerraum eines Parkhauses am Obstmarkt in Bad Dürkheim ein Hochdruckreiniger gestohlen worden. Der oder die Täter hebelten mit einem unbekannten Werkzeug die Metalltür des Lagerraums auf. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.