Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in der Friedhofstraße in Bad Dürkheim in eine Garage eingebrochen und haben zwei E-Bikes entwendet, wie die Polizei am Freitag mitteilt. Zwischenzeitlich wurde eines dieser E-Bikes – ein schwarzes Damenrad – im Bereich der Straße „In der Fürth“ gefunden. Vom zweiten E-Bike, Marke Haibike, Farbe blau, fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim telefonisch unter der Nummer 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.