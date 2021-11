Einbrecher haben in der Straße „Am Sonnenberg“ in Gönnheim Beute gemacht. Wie die Polizei mitteilt, sind unbekannte Täter in der Zeit von Samstag, 6. November, 15.30 Uhr, und Sonntag, 7. November, 2.30 Uhr, in das Einfamilienhaus gelangt, indem sie ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt haben.

Polizei sucht Zeugen

Die Bewohner waren nicht zu Hause. Nach bisherigen Ermittlungen haben die Einbrecher Bargeld und Schmuck entwendet, die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.