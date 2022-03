Am Sonntag gegen 12.30 Uhr ist nach Polizeiangaben aufgefallen, dass Unbekannte versucht haben, in ein Mehrfamilienhaus in der Fronhofallee in Bad Dürkheim einzubrechen. Den Spuren zufolge verwendeten die Täter einen nicht bekannten Gegenstand, um die Eingangstür einer Wohnung aufzuhebeln, woran sie jedoch scheiterten. Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Der Eigentümer könne den Tatzeitraum nicht genau benennen. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.