Am Samstag, zwischen 14.30 und 20 Uhr, kam es in der Straße „Auf´m Kies“ in Weisenheim am Berg zu einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus. Vor Ort stellten die Ermittler fest, das bislang unbekannte Täter versucht hatten, die Tür des Wintergartens aufzuhebeln. Ins Gebäude konnten sie jedoch nicht gelangen. Es entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.