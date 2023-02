Einen versuchten Einbruch hat die Eigentümerin eines Einfamilienhauses in der Bruchstraße in Ellerstadt am Samstag der Polizei gemeldet. Bereits am Freitag habe die Frau mehrere Hebelspuren im Bereich der Terrassentür festgestellt. Der genaue Tatzeitraum konnte nicht geklärt werden, die Tatzeit könnte auch bereits einige Tage zurückliegen, berichten die Beamten.

Die Eigentümerin wurde im Vorfeld im Hinblick auf Einbruchschutz beraten, weshalb das Haus vorbildlich gesichert sei und die Täter nicht hinein gelangten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass die Täter tagsüber versuchten einzubrechen. Zeugen, welche verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.