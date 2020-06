Zwischen Mitternacht und 5.30 Uhr sind am Montag nach Polizeiangaben Unbekannte in einen Einkaufsmarkt in der Bruchstraße eingebrochen. Im Büro des Markts versuchten sie erfolglos, den Tresor aufzuflexen. Es entstand ein Schaden von 3000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.