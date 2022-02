Einen Einbruchsversuch meldet die Polizei aus dem Wellsring: Während der Eigentümer in Urlaub war, versuchten Unbekannte dort in sein Haus zu gelangen. Sie scheiterten aber am Rollladen der Terrassentür. Es entstand kein Sachschaden. Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen dem 15. Januar und dem 15. Februar. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de