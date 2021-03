Ein Angestellter hat laut Polizei am Samstag gegen 21.20 Uhr in der Weinstraße zwei Männer beobachtet, die auf dem Hausdach hörbar mit Werkzeugen am Lüftungsschacht hantierten und versuchten, in das Gebäude einzusteigen. Nach Ansprache flüchteten die Täter auf die Weinstraße in Richtung Bad Dürkheim. Ein Schaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb ohne Erfolg. Sie werden wie folgt beschrieben: circa 1,80 Meter groß, südliches Aussehen, dunkler Kapuzenpullover. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.