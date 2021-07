Einen versuchten Einbruch hat die Polizei aus der Ludwig-Seibel-Straße in Weisenheim am Berg gemeldet. In der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 18 Uhr, haben Unbekannte vergeblich versucht die Haustür eines Wohnhauses aufzuhebeln. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße gesehen haben, werden gebeten, sich an die Polizei Bad Dürkheim, Telefon 06322 963-0, oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.