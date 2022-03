Am Mittwochabend haben Unbekannte offenbar zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr versucht, in die Garage eines Mehrfamilienhauses „Am Hängel“ einzubrechen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hörten Zeugen einen lauten Schlag und informierten am Donnerstag den Eigentümer des Hauses.

Bei der genaueren Betrachtung des Tores stellte die Polizei Einbruchspuren fest. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 1500 Euro, in die Garage gelangten die Täter nicht. Die Beamten bitten zeugen, sich unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.